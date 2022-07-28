كرم: عجز الدولة من قوة الدويلة

غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم عبر “تويتر” كاتباً: “تلفّ الحوارات وتدور وتطول النقاشات والجدالات داخل المجلس النيابي وخارجه وتتكثّف المداخلات والمناظرات حول مشاكل لبنان واسباب انهياراته، لنستنج دائماً المعادلة “عجز الدولة من قوة الدويلة” وليبقى الحل دائماً “قيام الدولة من انهاء الدويلة” ومظاهرها من تهريب وفساد وتفلّت امني”.

وتفاقمت الأزمة في لبنان وزادت طوابير المواطنين أمام الأفران التي تبيع كميات قليلة منه لا تكفي الاستهلاك اليومي للبنانيين في كل المناطق، وسط تقاذف للاتهامات بين أصحاب الأفران ووزارة الاقتصاد وتهرب معظم المسؤولين من مسؤولياتهم واستمرار الإضراب المفتوح لموظفي القطاع العام في البلاد.

وأغلقت العديد من أفران المناطق أبوابها لعدم توافر مادة الطحين لديها، وانتقلت زحمة الطوابير إلى الأفران التي بقيت تعمل في محافظات أخرى وسط تخوف من تكرار مشهد طوابير البنزين صيف عام 2021 ووقوع إشكالات بين المواطنين بسبب الزحمة أمام الأفران.