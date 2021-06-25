كرم: لا خروج من جهنم إلا بالتخلص منهم

غرد أمين سر تكتل “الجمهورية القوية” النائب السابق فادي كرم عبر “تويتر”: “الجريمة الكبرى للسلطة الحاكمة، هي مسرحيات الاجتماعات الفارغة لربح الوقت من أجل إركاع الشعب الضحية. يعلمون ان ليس لديهم حلول للانقاذ من جهنم التي صنعوها بادارتهم”.

وشدد على ألا خروج من جهنمهم إلا بالتخلص منهم وبتنا في مراحل التحضيرات الاولى لها”.

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية ووجودية غير مسبوقة في تاريخه الحديث، إذ فقدت عملته الوطنية أكثر من 90% من قيمتها الشرائية، وفقدت المواد الغذائية والمحروقات والأدوية والمستلزمات الطبية من الأسواق.