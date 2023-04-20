كرم لنعيم قاسم: الفراغ لم يكن إلاّ نتاج ممانعة دويلتكم غير الشرعيّة

توجّه عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم، عبر “تويتر”، إلى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، قائلًا: “نُذكّرك بأننا سعينا دائمًا لوحدة لبنان الإيجابية من خلال الشراكة الحقيقيّة، وسعيتُم أنتم دائمًا لرهن لبنان لحساباتكم الإقليمية، وأن التصلّب بالرأي نتاج أدائكم الفئوي”.

كرم أضاف في تغريدته: “الفراغ في تاريخ لبنان لم يكن إلاّ نتاج ممانعة دويلتكم غير الشرعية”.

نُذكّر الشيخ نعيم قاسم باننا سعينا دائماً لوحدة لبنان الإيجابية من خلال الشراكة الحقيقية، وسعيتم انتم دائماً لرهن لبنان لحساباتكم الإقليمية، وان التصلّب بالرأي نتاج اداءكم الفئوي، والفراغ في تاريخ لبنان لم يكن الا نتاج ممانعة دويلتكم غير الشرعية. — Fadi Karam (@drFadiKaram) April 20, 2023