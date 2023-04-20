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كرم لنعيم قاسم: الفراغ لم يكن إلاّ نتاج ممانعة دويلتكم غير الشرعيّة

منذ 9 دقائق
فادي كرم

فادي كرم

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توجّه عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم، عبر “تويتر”، إلى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، قائلًا: “نُذكّرك بأننا سعينا دائمًا لوحدة لبنان الإيجابية من خلال الشراكة الحقيقيّة، وسعيتُم أنتم دائمًا لرهن لبنان لحساباتكم الإقليمية، وأن التصلّب بالرأي نتاج أدائكم الفئوي”.

كرم أضاف في تغريدته: “الفراغ في تاريخ لبنان لم يكن إلاّ نتاج ممانعة دويلتكم غير الشرعية”.

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