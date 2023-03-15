الأربعاء 23 شعبان 1444 ﻫ - 15 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كرم: لو لم يُطيّر نصاب الجلسات.. لكان معوّض رئيسًا

منذ ساعة واحدة
فادي كرم

فادي كرم

A A A
طباعة المقال

اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم عبر “تويتر”، أنّ “دعمنا لترشيح النائب ميشال معوض كان دائمًا جدّيًا وما زال، وهو مبنيّ على إبقاء الفرصة متاحة لحشد أكبر عدد من الأصوات للفوز بالمعركة كمرشّح لخط سياسي وتصوّر وطني واضح”.

وأضاف كرم في تغريدته: “ولو أنّه لم يُطيّر نصاب أكثر من عشر جلسات لكان معوّض الآن رئيسًا للجمهورية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    طوني نمر
    بالخرائط.. طوني نمر يكشف "معلومة مهمّة" عن الهزّة التي ضربت قبرص
    النائبة حليمة القعقور
    القعقور تكشف عن "تعهّد" لوزير التربية: نراقب ونترقّب!
    النائب أنطوان حبشي
    حبشي من فرنسا: أنا هنا كنائب لأشهد على ما يجب القيام به!

    الأكثر قراءة

    مؤشر زلزال- أرشيفية
    خبير اسرائيلي يحذر: موعد الزلزال الكبير يقترب والمباني ستنهار
    زواج - تعبيرية
    بالصورة.. فنان هنديّ شهير يُعلن إسلامه ويتزوّج من إعلاميّة عربيّة
    جبران باسيل
    باسيل يدفع الثمن.. "بعدما كان سيدها اصبح يطبّل بعرسها"!