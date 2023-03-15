كرم: لو لم يُطيّر نصاب الجلسات.. لكان معوّض رئيسًا

اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم عبر “تويتر”، أنّ “دعمنا لترشيح النائب ميشال معوض كان دائمًا جدّيًا وما زال، وهو مبنيّ على إبقاء الفرصة متاحة لحشد أكبر عدد من الأصوات للفوز بالمعركة كمرشّح لخط سياسي وتصوّر وطني واضح”.

وأضاف كرم في تغريدته: “ولو أنّه لم يُطيّر نصاب أكثر من عشر جلسات لكان معوّض الآن رئيسًا للجمهورية”.

دعمنا لترشيح النائب ميشال معوض كان دائماً جدّياً وما زال، وهو مبنياً على إبقاء الفرصة متاحة لحشد اكبر عدد من الاصوات للفوز بالمعركة كمرشّح لخط سياسي وتصوّر وطني واضح. ولو انه لم يُطيّر نصاب أكثر من عشر جلسات لكان الان رئيساً للجمهورية. — Fadi Karam (@drFadiKaram) March 15, 2023