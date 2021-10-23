كرم: محاولات حرف الأنظار عن جريمة المرفأ لهروب ‏حزب الله من ‏مسؤوليته لن تمر

غرد أمين سر تكتل “الجمهورية القوية” النائب السابق فادي كرم عبر ‏‏”تويتر” وقال: “العودة الى إستخدام النظام الأمني لإخضاع المعارضين ‏مرفوضة وسيسقطها الشعب، ومحاولات حرف الأنظار عن جريمة ‏انفجار المرفأ لهروب أفرقاء محور حزب الله من مسؤوليتهم لن تمر، ‏والتعدي على اللبنانيين وتلفيق الأكاذيب وشوق البعض للعودة الى الزمن ‏العضومي سيجرهم الى المحاسبة”.‎

العودة الى إستخدام النظام الأمني لإخضاع المعارضين مرفوضة وسيسقطها الشعب اللبناني، ومحاولات حرف الأنظار عن جريمة إنفجار المرفأ لهروب أفرقاء محور حزب الله من مسؤوليتهم لن يمرّ، والتعدّي على اللبنانيين وتلفيق الأكاذيب وشوق البعض للعودة الى الزمن العضومي سيجرَّهم الى المحاسبة. — Fadi Karam (@drFadiKaram) October 23, 2021