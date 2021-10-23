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كرم: محاولات حرف الأنظار عن جريمة المرفأ لهروب ‏حزب الله من ‏مسؤوليته لن تمر

23 - أكتوبر - 2021
فادي كرم

فادي كرم

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غرد أمين سر تكتل “الجمهورية القوية” النائب السابق فادي كرم عبر ‏‏”تويتر” وقال: “العودة الى إستخدام النظام الأمني لإخضاع المعارضين ‏مرفوضة وسيسقطها الشعب، ومحاولات حرف الأنظار عن جريمة ‏انفجار المرفأ لهروب أفرقاء محور حزب الله من مسؤوليتهم لن تمر، ‏والتعدي على اللبنانيين وتلفيق الأكاذيب وشوق البعض للعودة الى الزمن ‏العضومي سيجرهم الى المحاسبة”.‎

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