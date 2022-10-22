كرم: نريد رئيس تحدّي لمحاربة التهريب المنظّم من محور الممانعة

كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب “فادي كرم” عبر تويتر: “تهريب مازوت مضروب الى لبنان من محور المُمانعة وتهريب مرسوم تجنيس لبناني لمحور المُمانعة. التهريب أساس مصائبنا وخسائرنا وانهيارنا نُردّدها من سنوات”.

وأكّد “أننا نُريد رئيس تحدّي لمحاربة التهريب المُنظّم من محور المُمانعة”.

وأكّدت القوات اللبنانية لصحيفة الديار أنها ستبقى على دعمها للنائب “ميشال معوض” لرئاسة الجمهورية، وهذا التأييد ليس ظرفيًا بل يركز على ما يتمتع به من مواصفات سيادية واصلاحية من اجل وضع الدولة اللبنانية على سكة التغيير الحقيقي، بعد الانهيار الكبير الذي شهدته والحصار الخارجي وتراجع الحضور للدولة ومؤسساتها داخليا.

وترى القوات أن لبنان بحاجة الى رئيس للجمهورية قادر على الحكم، وأن لا يقبل سوى تطبيق الدستور ويكون رأس حربة في تنفيذ القانون.