كرم: هناك "كلام كبير" عن أنّ احتمال الحرب "وارد"!

أشار عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم، إلى أن المبادرات الدولية تركز على كيفية تأمين السلام على الجبهة الجنوبية وترسيم الحدود وإبعاد سلاح “حزب الله”، كاشفًا أن هناك كلامًا كبيرًا عن أن احتمال الحرب وارد.

ولفت النائب كرم في حديث لـ”النشرة”، إلى أن الحزب، في المقابل، يخوض نقاشات طويلة الأمد، منها اشتراطه وقف الحرب في غزة ويشترط أنه، طالما أن هناك مجالًا للتعاون حول الأوضاع في الجنوب، يجب أن يكون هناك آخر بالداخل، يقود إلى وضعه اليد على الحياة السياسية في لبنان.

وردًا على سؤال حول الخطوات التي من الممكن أن تقوم بها قوى المعارضة في هذا المجال، أشار كرم إلى أن هناك نقاشات لكنه ليس مخولًا الإعلان عنها، مؤكدًا أن المعارضة واعية لهذه المحاولات ومستعدة لخوض المعركة الرئاسية ومعركة تثبيت مسار إعادة إعمار لبنان حتى النهاية.

أما بالنسبة إلى الطرح السابق المتعلق بالمبادرة تجاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بهدف الاتفاق على اعتماد آلية التمديد العسكري رئاسيًا، قال: “مع الأسف لم يحصل أي شيء على هذا الصعيد، لكن هذا لا يعني أن ذلك لن يحصل”، مجددًا التأكيد أن كل ما يخص قوى المعارضة لا يستطيع الإعلان عنه قبل استكمال النقاشات.