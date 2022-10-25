كرم: يدعون للتعاون مع هذا النظام؟

كتب النائب “فادي كرم” عبر حسابه على “تويتر”: “النظام السوري يُرسل للأمم المتحدة سنة ٢٠١٤ اعتراضاً على تحديد لبنان سنة ٢٠١١ حدوده البحرية الشمالية، ولا يُرسل مستنداً لتأكيد لبنانية مزارع شبعا تجاوباً مع مطلب لبنان”.

واعتبر أن هذا النظام “يرفض ترسيم الحدود ولا يعترف بسيادة لبنان ولا يوقف التهريب ولا يسترد النازحين”.

وتساءل: “يدعون للتعاون مع هذا النظام؟”.

وكان مصدر دبلوماسي قال لرويترز إن الحكومة السورية ألغت زيارة كانت مقررة الأربعاء لوفد لبناني إلى دمشق، لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأضاف المصدر أن الحكومة السورية بعثت برسالة الاثنين إلى وزارة الخارجية اللبنانية تقول إن الوقت غير مناسب لمثل هذه الزيارة.