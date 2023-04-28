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كرم يُغرّد عن "الخداع" في طروحات "الممانعة"!

منذ 52 دقيقة
فادي كرم

فادي كرم

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أشار النائب فادي كرم عبر حسابه على “تويتر”، إلى أنّه “لافت نسبة الخداع في طروحات مسؤوليّ المُمانعة، ففي حين يُعيّرون أخصامهم بأنهم ينتظرون الحلول من الخارج، يبنون هم مقارباتهم الرئاسية على الاتفاقات الإقليمية والمفاوضات الخارجية والتسويات الدولية”.

كرم أضاف: “ومن خداعهم أيضًا أنهم جاهزون للانتخاب، في حين أنّهم هم الذين تغيّبوا عن الجلسات”.

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