كرم يُغرّد عن "الخداع" في طروحات "الممانعة"!

أشار النائب فادي كرم عبر حسابه على “تويتر”، إلى أنّه “لافت نسبة الخداع في طروحات مسؤوليّ المُمانعة، ففي حين يُعيّرون أخصامهم بأنهم ينتظرون الحلول من الخارج، يبنون هم مقارباتهم الرئاسية على الاتفاقات الإقليمية والمفاوضات الخارجية والتسويات الدولية”.

كرم أضاف: “ومن خداعهم أيضًا أنهم جاهزون للانتخاب، في حين أنّهم هم الذين تغيّبوا عن الجلسات”.

مُلفت نسبة الخداع في طروحات مسؤوليّ المُمانعة، ففي حين يُعيّرون اخصامهم بانهم ينتظرون الحلول من الخارج، يبنون هم مقارباتهم الرئاسية على الاتفاقات الاقليمية والمفاوضات الخارجية والتسويات الدولية. ومن خداعهم ايضاً انهم جاهزين للانتخاب، في حين انهم هم الذين تغيّبوا عن الجلسات. — Fadi Karam (@drFadiKaram) April 28, 2023