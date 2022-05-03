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كريدية: الوضع مخيف ومعرّضون للانهيار في قطاعي الاتصالات و​الإنترنت

منذ 7 ساعات
آخر تحديث: 3 - مايو - 2022 8:52 مساءً
مدير عام هيئة ​أوجيرو​ ​عماد كريدية​

مدير عام هيئة ​أوجيرو​ ​عماد كريدية​

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أعلن المدير العام لهيئة “​​أوجيرو​​” ​”عماد كريدية” أن حجم السرقات في أوجيرو تخطّى المعقول وتجاوز الـ 3 ملايين دولار.

وقال كريدية: ” لم نعد قادرين أن نتحمل الوضع، لأن حجم السرقات في “أوجيرو” وصل إلى 3 ملايين دولار في عدّة فروع لنا”.

وأشار الى ان الاعتمادات تذهب إلى ​الكهرباء​ و​المازوت​، “لذا هناك نقص لدينا”.

وفي حديث تلفزبوني، قال: “توجهنا إلى وزير الداخلية ​بسام مولوي​، من أجل اتخاذ الطرق الأمنية المناسبة لإيقاف السرقات”.

وأكد أن “الوضع مخيف، ونحن معرضون للانهيار في قطاعي الاتصالات و​الإنترنت​، وذلك بسبب الموازنة التي لا تزال على سعر صرف 1500 ليرة للدولار”.

    المصدر :
  • المركزية

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