أعلن المدير العام لهيئة “​​أوجيرو​​” ​”عماد كريدية” أن حجم السرقات في أوجيرو تخطّى المعقول وتجاوز الـ 3 ملايين دولار.

وقال كريدية: ” لم نعد قادرين أن نتحمل الوضع، لأن حجم السرقات في “أوجيرو” وصل إلى 3 ملايين دولار في عدّة فروع لنا”.

وأشار الى ان الاعتمادات تذهب إلى ​الكهرباء​ و​المازوت​، “لذا هناك نقص لدينا”.

وفي حديث تلفزبوني، قال: “توجهنا إلى وزير الداخلية ​بسام مولوي​، من أجل اتخاذ الطرق الأمنية المناسبة لإيقاف السرقات”.

وأكد أن “الوضع مخيف، ونحن معرضون للانهيار في قطاعي الاتصالات و​الإنترنت​، وذلك بسبب الموازنة التي لا تزال على سعر صرف 1500 ليرة للدولار”.