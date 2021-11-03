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كريدية: خطر حقيقيّ على شبكة الاتصالات

3 - نوفمبر - 2021
عماد كريدية

عماد كريدية

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بعد تعذّر إقرار السلفة المالية لهيئة “أجيرو” الأسبوع الماضي لشراء المازوت ومعدّات الصيانة، سارع الجيش إلى إعطاء الهيئة 200 طن من المادة الضرورية، وفق المدير العام لهيئة “أوجيرو” عماد كريدية، ولم تكن لتكفي أكثر من 4 أيّام.

إلى ذلك، أوضح كريدية لـ”النهار” اليوم بأنّ “المنشآت لم تسلّم (أوجيرو) مادة المازوت لأنّ الباخرة تأخّرت في التفريغ”، مشدّداً على أنّه “إذا لم نستلم المازوت في اليومين المقبلين فسيكون هناك خطر كبير وحقيقيّ على شبكة الاتصالات”.

ولفت كريدية إلى أنّ “الهيئة لا تزال أمام الأزمة عينها”، إذ يعاني قطاع الاتصالات من أزمة الكهرباء، وصعوبة تأمين الطاقة للسنترالات.

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