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كريدية: نتوقع أن نصل الى نتائج ايجابية قريبًا

منذ 35 دقيقة
مدير عام هيئة ​أوجيرو​ ​عماد كريدية​

مدير عام هيئة ​أوجيرو​ ​عماد كريدية​

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توقع رئيس هيئة أوجيرو عماد كريدية في حديث تلفزيوني أن “نصل الى نتائج ايجابية قريبًا في المفاوضات مع الموظفين في أوجيرو”.

وقرّر موظفو “أوجيرو”، الإضراب العام في كل القطاعات وتوقف كل أعمال الصيانة والتشغيل من دون استثناء في جميع مراكز الهيئة على الأراضي اللبنانية، إلى حين تصحيح الأجور لجميع العاملين في القطاع من مستخدمين، مياومين، متعاقدين، وملحقين، بما يتناسب مع الوضع المعيشي القائم.

وتضامن اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة مع مطالب نقابة موظفي وعمال “أوجيرو”، مطالباً المعنيين بدءاً من وزارتي الاتصالات والمال، بضرورة إجراء ما يلزم لتصحيح رواتب العاملين في هذه المؤسسة لا سيما بعدما قام مجلس الوزراء بتعديل تعرفة الاتصالات.

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