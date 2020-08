كريس دويل: “باسيل” هو السياسي الاقل قدراً بين جميع السياسيين الذين التقيتهم خلال 25 عاماً

وقد اعتبر المعلق البريطاني حول قضايا الشرق الاوسط، كريس دويل، ان رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، هو السياسي الاقل قدراً بين جميع السياسيين الذين التقاهم خلال 25 عاماً.

وجاء تعليق دويل على تصريح لباسيل قال فيه ان المهم الآن هو كيفية حصول التفجير وليس السؤال عن أسباب وجود تلك المتفجرة في موقع تفجيرها.

وقال دويل انه يتذكر كيف كان باسيل يتعامل بازدراء مع موظفيه، وهي من الاشياء الصغيرة التي تدفعه لقول رأيه فيه.

Of all the politicians I have met in 25 years, this man is one of the lowest. I am reminded of the little things like the way he treated his staff …. with undisguised contempt. https://t.co/Y3j4PgxVQA

— Chris Doyle (@Doylech) August 6, 2020