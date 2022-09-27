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"كفرحزير البيئية": لوضع حد لإرهاب شركات الترابة الهمجي والصحي

منذ ساعة واحدة
شط شكّا

شط شكّا

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أشارت “لجنة كفرحزير البيئية” بمناسبة “اليوم العالمي للسياحة”، إلى أن “شاطئ شكا والجبال المطلة عليه من اهم المعالم السياحية في العالم”، مشدّدةً على “أن تدمير شركات الترابة لهذا الشاطئ وهذه الجبال وقتل سكان القرى المجاورة بسرطان الفحم الحجري، يضع العالم امام جريمة حرب ودمار شامل هي الاخطر عبر التاريخ”.

وحذّرت اللجنة في بيان، من “استمرار عمل هذه الشركات الهمجية”، ودعت الى “نقلها الى مكان بعيد عن المعالم السياحية والقرى الاهلة بالسكان”.

كما حذّرت من “خططها لاستمرار تدمير هذه المنطقة السياحية بحجة التأهيل الكاذبة، ومن مسرحيات هذه الشركة المعادة عشرات المرات برفع سعر الاسمنت من اجل الحصول على مهل جديدة للمقالع الخارجة على القانون”.

هذا ودعت الى “إنشاء منتجعات سياحية على شاطىء شكا السياحي والجبال المطلة عليه، ووضع حد للارهاب البيئي والصحي الذي تحترفه شركات الترابة العدو الاخطر للانسان والطبيعة”.

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