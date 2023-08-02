كلاس: اقتراح عقد لقاء وزاري في الديمان الأسبوع المقبل

ثمَّن وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس في تصريح، زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على رأس وفد وزاري الى الديمان، حيث التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والمطارنة، وتداولوا في شؤون وطنية واقتصادية واجتماعية.

وقال كلاس: “سبق الاجتماع الموسّع مع المطارنة لقاء على شرفة الديمان، استعرض فيه غبطة البطريرك ودولة رئيس الحكومة والوزراء قضايا عامة تتعلق بدقة الوضع السياسي وضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية حتى ينتظم عقد المؤسسات الدستورية، مما يساهم بالاستقرار السياسي والاجتماعي ويعيد النشاط الى عملية الإنماء الاقتصادي ويساهم بعملية النهوض العام”.

وأضاف: “بعد تنويه المجتمعين بأهمية عقد هذا النوع من اللقاءات التشاورية في سبيل التوصل الى جوامع مشتركة للخروج الآمن من الازمات التي تحوط بالوطن، تم اقتراح عقد لقاء وزاري تشاوري موسّع في الديمان الاسبوع المقبل، يُدعى اليه جميع الوزراء للتداول في أمور ملحة تهم مجتمعنا اللبناني، وإعلاء شأن القيم الروحية والاخلاقية وتعزيز الالتزام بها، والتشاور حول إيجاد حلول لكل الاخطار التي تهدد قيمنا الاجتماعية وتكاملنا الحضاري ورسالتنا الإنسانية، ووضع استراتيجية تفكير وخطط عمل لحماية أجيالنا وتحصين عناصر القيم الروحية والاخلاقية التي تجمعنا وتعزز مسؤولية المواطنة بين اللبنانيين وتمتِّن تضامنهم وتقوي مرتكزات العيش الايماني والوطني الذي يمتاز به لبنان”.

وتابع: “هذه الخطوة تُعزّز التقارب بين الرؤى والمفاهيم وتساهم في بناء الجسور بين الجماعات وتوحد جهودهم لدرء المخاطر التي تهدد مجتمعنا على غير صعيد، مع التأكيد أن الحل الأمثل والأسرع لكل المشاكل التي تعترضنا يكون في الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، مخافة أن يتحوّل الشغور الى فراغ وأن نعتاد على التعايش مع الازمات”.