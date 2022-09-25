كلاس: الانماء بالرياضة والثقافة استثمار للشباب

أكد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس ان “دولة الرئيس نبيه بري حامي الدستور والامين على عدالة التشريع والحريص دائما ان تبقى نوعية لبنان بتنوعه وان يكون الاستقرار الدستوري والتشريعي اعدل من تعددية الاراء واهم من مصالح الجماعات وارفع من اي اهتمام، فلبنان يستحق كل جهد وجهاد تشاورا وتشكيلا وثقة وترسيما وزعامة وطنية نهائية الخيار صلبة القرار”.

كلام الوزير كلاس جاء خلال رعايته وضع حجر الاساس لمجمع علي حبيب جعفر الرياضي في بلدة جويا بدعوة من نادي جويا الرياضي، بحضور النائبين حسين جشي، وعناية عز الدين، الوزير السابق ناصيف حتي، المستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان، المدير العام للشباب والرياضة زيد خيامي، مدعي عام الجنوب رهيف رمضان، رئيس بلدية جويا نعمان الهاشم ونائبه ابراهيم حيدر، قيادات عسكرية، ممثلين عن الاندية الرياضية وفاعليات بلدية.

واضاف كلاس: “ان الانماء بالرياضة والثقافة هو استثمار للشباب وثقة بقدراتهم ويعزز التعلق بالارض التي تمثل التراث والعراقة، واعتبر ان هذا الانجاز الحضاري له عدة ابعاد واهمها انه يحصن الشباب ويثبتهم في ارضهم”.

وشكر في ختام كلمته المهندس حبيب جعفر على التكفل ببناء المجمع الرياضي، “الامر الذي يدل على الوفاء للارض والجنوب وصدق الانتماء”.

بعدها القى جعفر كلمة اعتبر فيها ان “المجمع الرياضي سوف يتم بناؤه بأفضل المعايير الدولية ويساعد في تغيير وجه الحركة الرياضية في لبنان”، مضيفا ان “ما نقوم به هو استكمال لمسيرة الوالد المرحوم علي حبيب جعفر في خدمة الانسان كما اننا نرجو ان يشكل هذا العمل حافزا ودافعا لمزيد من الاعمال التي تبغى خدمة الانسان والمجتمع”.

وشكر جعفر للوزير كلاس رعايته وضع حجر الاساس.

وكان ألقى رئيس نادي جويا الرياضي هاني سعد كلمة شكر فيها لجعفر التبرع ببناء المجمع الرياضي استكمالا لمسيرة والده الراحل.

بدوره نوه رئيس بلدية جويا ب”دور الاغتراب في بلدة جويا الذي ساهم في العديد من المشاريع التنموية ولن يكون اخرها مجمع المرحوم علي حبيب جعفر الرياضي”.

وفي الختام تم وضع حجر الاساس على الارض التي سيبنى عليها المجمع الرياضي والتي تبلغ مساحتها ثمانية الاف متر مربع.