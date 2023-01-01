كلاس عن البابا بندكتوس: فيلسوف الكنيسة الكاثوليكية

غرّد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس عبر حسابه على “تويتر”: “الحبر اللاهوتي المتشح بالنقاء وفيلسوف الكنيسة الكاثوليكية قداسة البابا بندكتوس السادس عشر. ملفان المذبح وخادم البيعة والمؤمنين ينتقل من كرسي بطرس لينضم الى الملائكة ومراتب القديسين وتحتضنه السماء! لروحه السلام والرحمة والرجاء”.
وأعلن الفاتيكان صباح السبت وفاة البابا المستقيل الألماني بنديكتوس السادس عشر الذي فاجأ تنحيه العالم بأسره عام 2013، عن 95 عاماً. وكان بنديكتوس يقيم منذ استقالته في دير سابق بحدائق الفاتيكان مع سكرتيره الشخصي رئيس الأساقفة جورج جانسوين وعدد قليل من مساعديه وأفراد طاقم طبي آخرين.