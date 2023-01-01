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كلاس عن البابا بندكتوس: فيلسوف الكنيسة الكاثوليكية

منذ ساعتين
جورج كلاس

جورج كلاس

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غرّد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس عبر حسابه على “تويتر”: “الحبر اللاهوتي المتشح بالنقاء ‏وفيلسوف الكنيسة الكاثوليكية قداسة البابا بندكتوس السادس عشر. ملفان المذبح وخادم البيعة والمؤمنين ينتقل من كرسي بطرس لينضم ‏الى الملائكة ومراتب القديسين وتحتضنه السماء! لروحه السلام والرحمة والرجاء”.‏

وأعلن الفاتيكان صباح السبت وفاة البابا المستقيل الألماني بنديكتوس السادس عشر الذي فاجأ تنحيه العالم بأسره عام 2013، عن 95 ‏عاماً. وكان بنديكتوس يقيم منذ استقالته في دير سابق بحدائق الفاتيكان مع سكرتيره الشخصي رئيس الأساقفة جورج جانسوين وعدد ‏قليل من مساعديه وأفراد طاقم طبي آخرين.‏

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