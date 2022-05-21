كلاس: كان كل همي الا يشكوني أحد الى الله

كتب وزير الشباب والرياضة جورج كلاس عبر حسابه على “فيسبوك”: “في 10 أيلول 2021 كانت الصورة التذكارية في القصر الجمهوري لحكومة (معا للانقاذ)… ومع آخر جلسة لمجلس الوزراء، عقدت في القصر الجمهوري، الجمعة في 20 أيار 2022، نودع عائلة (معا للانقاذ) بجدول اعمال غني بالبنود… فهمت (الوزارة) خدمة في معمودية الوطن، ومارستها مسؤولية، لا سلطة على الناس… محبة للبنان… للذكرى والوفاء… كان كل همي الا يشكوني أحد الى الله”.

وكان مجلس النواب قد عقد يوم أمس جلسته الأخيرة حيث أقر مجموعة قرارات طال انتظارها، وأبرزها خطة للتعافي الإقتصادي.