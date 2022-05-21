الجمعة 28 محرم 1444 ﻫ - 26 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كلاس: كان كل همي الا يشكوني أحد الى الله

21 - مايو - 2022
آخر تحديث: 21 - مايو - 2022 10:16 صباحًا
جورج كلاس

جورج كلاس

A A A
طباعة المقال

كتب وزير الشباب والرياضة جورج كلاس عبر حسابه على “فيسبوك”: “في 10 أيلول 2021 كانت الصورة التذكارية في القصر الجمهوري لحكومة (معا للانقاذ)… ومع آخر جلسة لمجلس الوزراء، عقدت في القصر الجمهوري، الجمعة في 20 أيار 2022، نودع عائلة (معا للانقاذ) بجدول اعمال غني بالبنود… فهمت (الوزارة) خدمة في معمودية الوطن، ومارستها مسؤولية، لا سلطة على الناس… محبة للبنان… للذكرى والوفاء… كان كل همي الا يشكوني أحد الى الله”.

وكان مجلس النواب قد عقد يوم أمس جلسته الأخيرة حيث أقر مجموعة قرارات طال انتظارها، وأبرزها خطة للتعافي الإقتصادي.

    المزيد من أخبار لبنان

    المحروقات
    لهذا السبب انخفضت أسعار المحروقات
    العتمة الشاملة
    لبنان يستجدي الدول كهربائياً... هل قام بواجباته؟
    نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي
    الشامي: لفصل سعر الصرف عن السياسات الضريبية والاجتماعية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    هبوط مفاجئ لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟
    غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    إصابات كورونا حول العالم تبدأ بالانخفاض بعد أكثر من عامين على بدء الجائحة
    وأخيراً.. منظمة الصحة العالمية تزفّ أنباء سارة عن "كورونا"