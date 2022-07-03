كلاس: لا بد ان تصل الامور الى خاتمة مريحة وفق مندرجات الدستور

اعتبر وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس ان “الوضع السياسي الراهن والمأزوم سيخرج من حالة التنازع على الحصص والتسابق على تحقيق المكتسبات الى وضعية التلاقي على ايجاد مخارج سلامية، تعيد لبنان الى الخارطة السياسية العالمية وتعزز موقعه الكياني الداخلي، بتضافر جهود المرجعيات والاقطاب السياسيين الذين يعملون لإنقاذ لبنان وتحريره من النزاعات الخارجية عليه”.

ورأى كلاس انه “بعد تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتأليف حكومة جديدة وسعيه الدؤوب لتشكيلها بالتعاون مع فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون، لا بد ان تصل الامور الى خاتمة مريحة وفق مندرجات الدستور، بما يؤكد صراحة التعاون بين الرئاستين.

وهذا ما ينتظره اللبنانيون وكذلك المجتمع الدولي”، آملا ان “تنفرج الامور ويكون للبنان حكومة جديدة كاملة المواصفات الدستورية، بما يؤهلها لمواكبة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، وتأمين عملية إنتقال هادئٍ للسلطة، حرصا على صورة لبنان ودوره وكيانيته الدستورية”.