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كلاس: لرفع صلاة الاسترئاس لعلّ الدعاء يستجاب

منذ 11 دقيقة
جورج كلاس

جورج كلاس

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كتب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس، من وحي الازمة الرئاسية، تحت عنوان “صلاة ‏الاسترئاس…! وصلاة الاستسقاء”.‏

‎”‎في يومِ الربِّ وكلِّ أزْمِنَةِ الدعاءِ و فروضِ الصلاة، وبعد ان نضُبَتِ الآمال بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية، ‏وبعد ان كَثُرَت مخاطرُ الفراغ و شاعَ الضياع ، لم يَعُدْ أمامَ الخائفينَ على لبنان، إلّا أن يدعوا الى رفعِ “صلاةِ الاسترئَاس” على رجاءِ ‏أن يسمعَ الله رجواتِهم فيُنتخَبُ رئيسٌ للبلاد… تماماً كما يرفع المؤمنون الدُعاءاتِ ورتبةِ صلاة الاستسقاء عند طول زمن الجفاف ‏وإنحسار الماء وظهور اليباس أملاً بهطول المطر، وغالباً ما كانت السماء تَسمع والماءُ تنزل وتُغيث”.‏ وهذا دُعاءٌ مُستَجاب”.‏

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