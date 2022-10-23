كلاس: لرفع صلاة الاسترئاس لعلّ الدعاء يستجاب

كتب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس، من وحي الازمة الرئاسية، تحت عنوان “صلاة ‏الاسترئاس…! وصلاة الاستسقاء”.‏

‎”‎في يومِ الربِّ وكلِّ أزْمِنَةِ الدعاءِ و فروضِ الصلاة، وبعد ان نضُبَتِ الآمال بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية، ‏وبعد ان كَثُرَت مخاطرُ الفراغ و شاعَ الضياع ، لم يَعُدْ أمامَ الخائفينَ على لبنان، إلّا أن يدعوا الى رفعِ “صلاةِ الاسترئَاس” على رجاءِ ‏أن يسمعَ الله رجواتِهم فيُنتخَبُ رئيسٌ للبلاد… تماماً كما يرفع المؤمنون الدُعاءاتِ ورتبةِ صلاة الاستسقاء عند طول زمن الجفاف ‏وإنحسار الماء وظهور اليباس أملاً بهطول المطر، وغالباً ما كانت السماء تَسمع والماءُ تنزل وتُغيث”.‏ وهذا دُعاءٌ مُستَجاب”.‏