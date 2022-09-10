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كلاس من السعودية: نشكر الأخوة العرب على المساعدة والدعم

منذ 49 دقيقة
وزير الشباب والرياضة جورج كلاس

وزير الشباب والرياضة جورج كلاس

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زار وزير الشباب والرياضة “جورج كلاس” والمدير العام للوزارة الاستاذ “زيد خيامي” المملكة العربية السعودية، بدعوة من الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للمشاركة في اعمال المؤتمر الخامس لوزراء الشباب والرياضة العرب ومنظمة التعاون الاسلامي.

وألقى كلاس كلمة في المؤتمر عبّر فيها عن شكر لبنان “لاخوته العرب على مساعداتهم ودعمهم”، متمنيًا ان “يكون للبنان محطات تلاق مع الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، وأن يتخطى لبنان أزماته وينهض من جديد ليكون واحة سلام ووطنًا لتكامل الثقافات والحضارات”.

واعتبر ان “لبنان يتطلع بثقة الى الإخوة العرب للمشاركة بإحياء احتفالية بيروت عاصمة للشباب العرب 2022، وأن يثبتوا أنهم الى جانب لبنان وشعبه في كل ظرف”.

كما شكر كلاس لوزارة الرياضة السعودية الدعوة وحسن الوفادة والتكريم.

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