كلاس: نأمل أن يحمل الخريف تباشير ولادة حكومية

أمل وزير الشباب والرياصة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس أن “يحمل الخريف تباشير ولادة حكومية”، وكتب عبر “فيسبوك”: “مراسم تسليم و تسلّم بين الصيف والخريف. وفق دستور الطبيعة وقوانين الأحوال تعلن روزنامة الحائط دنو أجل الصيف، لأنّ البقاء للأزل والزمن وما بينهما الزمن”.

أضاف: “الليلة يرقد الصيف هانئاً، على رجاء قيامة ربيعية هادئة. تعالوا نهيّئ له المنصة، وندعو له على ضوء القمر، ونقيم على نيته رتبة الطقس الأحمر. تعالوا نعلن جهراً أننا سنفتقده عميقاً، وسنندبه بجوارحنا ذلك أنّ ليس له أُم لتبكي عليه رغم حشود العاشقات وجواري الليل الحسان. غصباً عنّا سنقول: أهلاً بك يا خريف بديلاً لزميلك الصيف وخليفك الزمني المنتهية ولايته حكما و خارج أي اجتهادات وتفسيرات دستورية وفتاوى طقسية مسبقة الدفع”.

وتابع: “تعالوا نعلن بدء مواسم ليالي السمر، عل الخريف على شحوبته، يكون بنا أرأف، وبالوطن أشفق، وأقل عطبا لنا من صيف تسيير الأفعال وفصل تصريف الأعمال. تعالوا نمشي على رؤوس أصابعنا، ندخل مخادعنا، نغفو، نرقد بسلام ونحلم بتركيب الآمال. رجوناك يا خريفا أصفر، لا تبق مرتاحا لوضعية تصريف الأعمال. تحرك ، وإلا استعجلنا الشتاء أن يأتي سريعا بعيدا عن قانون البواحيروروزنامة الأيام وتراتبية الأشهر وزمنية الفصول”.

وختم: “هيا يا خريف، هيا. شكّل لنا حكومة بلا بيان وزاري، بلا صورة تذكارية ولا تعليقات تذكيرية، زيِنها بألوان الزهو، وارحل بنا إلى دنيا البرد و القر والصقيع، واتركنا نقطع الحطب نشحد الدفء نحلم بالربيع”.