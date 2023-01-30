كلاس يتعهّد بطرح بند إنصاف المُتقاعدين على جدول أعمال الحكومة

أعلن وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس في بيان، أنّه “في الوقت الذي تقوم بعض الإدارات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة من الدولة بإعطاء رواتب بالدولار إلى جانب حوافز وزيادات، طالب الوزير كلاس أن يكون موضوع إنصاف المتقاعدين في القطاع العام موضع اهتمام مركز من الحكومة بعد تدهور قيمة الليرة وحدوث هوات عميقة وفجوات واسعة جعلت من معاشات التقاعد رواتب رمزية، ووضعت المتقاعدين، بكل فئاتهم الأمنية والإدارية والدبلوماسية والقضائية والتعليمية، أمام خطر الفقر وتعريض كرامتهم الإنسانية للإهانة وجعلتهم مكشوفين صحيا بغياب دور الصناديق الضامنة”.

واعتبر كلاس أن “مخصصات الوزير باتت أقل من مئة وخمسين دولاراً، والمتقاعدين بشكل عام لا تتجاوز معاشاتهم المئة دولار، فمن يطالب بحقوقهم؟ ومن يحميهم من خطر العوارض الصحية؟ وحيث أن صوت المتقاعدين غير مسموع، فإني كوزير وأكاديمي متقاعد، أتعهّد رفع هذا النداء والدفاع عن أحقيته ومتابعة تنفيذه داخل مجلس الوزراء. وأطالب باعتباره بنداً رئيسياً يستوجب الوقوف عند مخاطره الاجتماعية والانسانية الحادة”.