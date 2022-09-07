الأربعاء 11 صفر 1444 ﻫ - 7 سبتمبر 2022 |
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كلاس يزور قنصلية لبنان العامة في جدة

منذ 11 دقيقة
وزير الشباب والرياضة جورج كلاس

وزير الشباب والرياضة جورج كلاس

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زار وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال “جورج كلاس” قنصلية لبنان العامة في جدة، حيث كان في استقباله القنصل العام “وليد منقاره”، واطلع منه على أوضاع الجالية اللبنانية.

ويشارك كلاس في الدورة الخامسة للمؤتمر الاسلامي لوزراء الشباب والرياضة في منظمة التعاون الإسلامي، الذي يٌقام في جدة بين ٧ و9 الحالي، بدعوة من وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.

وعن زيارته، أوضح كلاس أنه “بناءً على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء سيؤكد في مداخلته أهمية العمق العربي اللبناني والأخوة اللبنانية – السعودية والشكر العميق للمملكة على احتضانها الجالية اللبنانية ورعايتها لها”.

وستكون لكلاس كلمة خلال اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة لمنظمة التعاون الاسلامي، الذي يشارك فيه أكثر من ٤٠ وزيرًا من العالم العربي والاسلامي تحت عنوان “تنمية الشباب والرياضة لبناء أمة متضامنة”.

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