"كلمة سرّ" إيرانيّة.. وأبواب الحوار مفتوحة!

اختتم وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان زيارته إلى لبنان، وعلى الرغم من شحّ المعلومات المسرّبة حول هذه الزيارة إلّا أنَّها كثُرت التحليلات والتوقعات المحلية بنقله كلمة سر متعلّقة بما بعد التفاهم الايراني – السعودي، وتبقى في عهدة حزب الله وأمينه العام حسن نصر الله، وإن كانت التفسيرات ربطتها بموقف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، حيث قال أن “لا سبيل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي إلّا بتفاهم الجميع، ونحن دعمنا مرشحًا للرئاسة لكننا لم نغلق الأبواب، وقلنا تعالوا لنتباحث، ما يعني أن أبواب التفاهم والحوار ما زالت مفتوحة”.

في هذا السياق، توقعت مصادر مطلعة عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية أن يكون الموفد الإيراني قد أبلغ “حزب الله” ضرورة المساعدة على انتخاب رئيس جمهورية، وعدم التمسك بأسماء مرشحين تزيد الخلاف بين اللبنانيين، وهو ما بدا واضحًا من خلال تأكيده بأن الاتفاق الايراني السعودي سيكون له ارتدادات إيجابية على لبنان.