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كلودين عون تطالب الـLBCI‏ بالاعتذار: أقرب المقربين حرضوا

منذ ساعة واحدة
كلودين عون روكز

كلودين عون روكز

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‏بعد التقرير الذي عرض على محطة الـLBCI، امتعضت رئيسة الهيئة ‏الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون ‏روكز مطالبة المحطة ‏الاعتذار.‏

وكتبت سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، وقالت: “أحبائي، إن الراي العام ‏يعلم علم اليقين ما انا عليه. لسنوات خلت، عملت بكل شفافية وأخلاقية ‏في الشأن العام والشأن الخاص. المطلوب من الـLBCI‏ الإعتذار في ‏نشرتها الإخبارية المسائية”.‏

وأكدت أنه في حال ارتأت الـLBCI‏ عدم الاعتذار، ستذهب حتماً ‏للقضاء اللبناني، وعندها ستتمنى على كل وسائل الإعلام مواكبة ‏الجلسات العلنية لتبيان الحقيقة. ‏

ورأت عون أن هنالك من حرض وبأجندة سياسية ومن أقرب ‏المقربين، معتبرة أنه بات يعلم أنها تعلم، وأكدت أنها لن تقبل إلا ‏بالحقيقة وباسم الشعب اللبناني.‏

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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