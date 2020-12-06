كلودين عون تطالب الـLBCI‏ بالاعتذار: أقرب المقربين حرضوا

بعد التقرير الذي عرض على محطة الـLBCI، امتعضت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز مطالبة المحطة الاعتذار.
وكتبت سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، وقالت: “أحبائي، إن الراي العام يعلم علم اليقين ما انا عليه. لسنوات خلت، عملت بكل شفافية وأخلاقية في الشأن العام والشأن الخاص. المطلوب من الـLBCI الإعتذار في نشرتها الإخبارية المسائية”.
وأكدت أنه في حال ارتأت الـLBCI عدم الاعتذار، ستذهب حتماً للقضاء اللبناني، وعندها ستتمنى على كل وسائل الإعلام مواكبة الجلسات العلنية لتبيان الحقيقة.
ورأت عون أن هنالك من حرض وبأجندة سياسية ومن أقرب المقربين، معتبرة أنه بات يعلم أنها تعلم، وأكدت أنها لن تقبل إلا بالحقيقة وباسم الشعب اللبناني.
أحبائي، إن الراي العام يعلم علم اليقين ما انا عليه. لسنوات خلت، عملت بكل شفافية وأخلاقية في الشأن العام والشأن الخاص. المطلوب من ال LBC الإعتذار في نشرتها الإخبارية المسائية. ١/٢ @LBCI_NEWS
— Claudine Aoun Roukoz (@claudineaoun) December 6, 2020
وفي حال إرتأت الlbc عدم الإعتذار، سوف نذهب حتماً للقضاء اللبناني، وعندها أتمنى على كل وسائل الإعلام مواكبة الجلسات العلنية، لتبيان الحقيقة. هنالك من حرض، و"بأجندة سياسية"، ومن أقرب المقربين. وهو بات يعلم إننا نعلم… لن أقبل إلا بالحقيقة وبإسم الشعب اللبناني.. ٢/٢ @LBCI_NEWS
— Claudine Aoun Roukoz (@claudineaoun) December 6, 2020