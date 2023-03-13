كلّاس لـ "عائلة كرة القدم": لتوخي التهدئة والحرص على شرف التنافس

اتصل وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس برئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر، مستنكرًا الأحداث التي وقعت أمس في “مجمع الرئيس فؤاد شهاب البلدي” في جونية، أثناء المباراة بين الأنصار والعهد.

وتمنى كلاس من “جميع المعنيين في عائلة كرة القدم، اتحادًا وأندية وجمهورًا، الحرص على الروح الرياضية وشرف التنافس الهادئء الرزين”، مؤكدًا أهميّة “السلام الرياضي والأخلاق وصورة لبنان”.

ودعا كلاس في اتصاله مع حيدر “أبناء عائلة كرة القدم إلى توخي التهدئة”، مبديًا ثقته بـ “قدرة الاتحاد على تطبيق القوانين المرعية واستعمال الحكمة في آن”.