كميات كبيرة من المصنوعات التبغية والتنباك المعسل المهرب في طرابلس

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نفذ جهاز مكافحة التهريب التابع للريجي حملة دهم في مدينة طرابلس وبلدة مجدليا في شمال لبنان.

وضبط كميات كبيرة من المصنوعات التبغية والتنباك المعسل المهرب.

وأعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي”في بيان انها “واصلت جهودها لمكافحة التهريب، إذ نفذ جهاز مكافحة التهريب التابع لها حملة دهم في مدينة طرابلس وبلدة مجدليا في شمال لبنان. تم بنتيجتها ضبط كميات كبيرة من المصنوعات التبغية والتنباك المعسل المهرب .

وبلغت قيمة الغرامات على المخالفين ملايين الليرات اللبنانية. وسطرت محاضر ضبط بحقهم اودعت القضاء المختص”.