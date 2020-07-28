كميات كبيرة من المصنوعات التبغية والتنباك المعسل المهرب في طرابلس

الريجي
الريجي

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

نفذ جهاز مكافحة التهريب التابع للريجي حملة دهم في مدينة طرابلس وبلدة مجدليا في شمال لبنان.

وضبط كميات كبيرة من المصنوعات التبغية والتنباك المعسل المهرب.

وأعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي”في بيان انها “واصلت جهودها لمكافحة التهريب، إذ نفذ جهاز مكافحة التهريب التابع لها حملة دهم في مدينة طرابلس وبلدة مجدليا في شمال لبنان. تم بنتيجتها ضبط كميات كبيرة من المصنوعات التبغية والتنباك المعسل المهرب .

وبلغت قيمة الغرامات على المخالفين ملايين الليرات اللبنانية. وسطرت محاضر ضبط بحقهم اودعت القضاء المختص”.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
شاهد أيضاً

دياب: نقص لدى لودريان في المعلومات… وللتعامل بحزم مع المافيات التي تلعب بمصير…

المجذوب حدد مواعيد وأصول تسجيل التلامذة اللبنانيين الجدد في المدارس والرسميات

المجلس الأعلى للدفاع يمدد التعبئة العامة لغاية 30 آب

إقفال الحدائق العامة في بشري وتعليق النشاطات الاجتماعية والصيفية