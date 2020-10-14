كمية من الأدوية المهربة الى اسطنبول في قبضة الأمن

في ظل شح الأدوية في لبنان ومعاناة المواطن اليومية في هذا الإطار، ضبطت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في مطار رفيق الحريري الدولي كمية من الأدوية مع أحد المسافرين من المطار إلى اسطنبول ومنها إلى مصر مع مسافر مصري.

وجاء في البيان: “في إطار مكافحتها لتهريب المواد المدعومة وخاصة الدواء، تمكنت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في مطار رفيق الحريري الدولي مجددا من ضبط كمية من الأدوية مع أحد المسافرين من المطار إلى اسطنبول ومنها إلى مصر مع مسافر مصري.

وقد باشرت فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية في المطار اتخاذ الإجراءات اللازمة.