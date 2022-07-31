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كميل ابو سليمان يكشف لـ"صوت الناس" عن معطيات جديدة في القضية ضدّ شركة "سافارو"

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 1 - أغسطس - 2022 12:32 صباحًا
الوزير السابق كميل ابو سليمان

الوزير السابق كميل ابو سليمان

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كشف الوزير السابق كميل ابو سليمان معطيات جديدة عن القضية المرفوعة ضدّ شركة سافارو في بريطانيا.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: ” نقابة المحامين في بيروت كانت تقدمت من خلالي بدعوى على شركة “سافارو” والدعوى اوقفت تصفية الشركة وفي كلّ 6 اشهر يتمّ تمديد وقف التصفية بسبب الدعوى في إنكلترا ومن غير المسموح في جرم بهذه العظمة ان يتهرب اي كان من العدالة”.

وتابع: “بعد تقديم الدعوى الحكومة الإنجليزية ابلغتنا بمعلومات مهمة بالنسبة لشركة سافارو باتت بحوزة المحقق العدلي وحصلنا على حكم قضائي يجبر الشركة بالافصاح عن صاحب الحق الاقتصادي”.

وأضاف: “ان لم تنفذ شركة سافارو الحكم يمكننا وضع حارس قضائي عليها والدخول اليها وبالتالي الحصول على مستندات “.

واردف: “لدينا شكوك بمن ادخل النيترات الى لبنان ولكن ننتظر تنفيذ الحكم لمعرفة صاحب الحق الاقتصادي”.

وقال ردا على سؤال: “ما تبيّن لدينا حتى اليوم وجود تعاون مسبق بين “سافارو” والموزمبيق وانها لم تكن الشحنة الاولى التي توردها الشركة الى الموزمبيق “.

ولفت ابو سليمان الى ان “اصحاب شحنة النيترات طالبوا بها في الـ2014 وطالبوا بوضع حارس قضائي ووقف دفع الرسوم الجمركية ولكن لماذا لم يأخذوها وما حصل بعدها لا معلومات لدينا”.

واعتبر ان “الخفة التي تعاطت فيها الحكومة اللبنانية مع الجريمة غير مقبولة بأي طريقة “.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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