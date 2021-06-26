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كمين لشعبة المعلومات.. توقيف شخصين يروجان المخدرات في بلدة المنية

26 - يونيو - 2021
عناصر من شعبة المعلومات

عناصر من شعبة المعلومات

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أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بأنه في إطار مكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات، ونتيجةً للمتابعة اليومية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام شخصَين بترويج المخدّرات في بلدة المنية على متن سيارة نوع “مرسيدس” لون أسود.

وأعلنت في بيان، أنه بنتيجة الإستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويتَيهما، وهما:

– ز. ش. (من مواليد عام 1989، لبناني)

– ص. ح. (من مواليد عام 1993، لبناني)

وشكفت المديرية العامة أنه بتاريخ 23-6-2021، نصبت إحدى دوريات الشّعبة كميناً محكماً في بلدة بزال، أسفر عن توقيفهما على متن المركبة الآلية المذكورة.

وبتفتيشهما والسيارة، تم ضبط :

– 3.5 كلغ. من مادة حشيشة الكيف.

– 70 غ. من مادة الماريجوانا.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بترويج المخدّرات على عددٍ كبير من الزبائن في محلة المنية.

ووفقا للبيان، فقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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