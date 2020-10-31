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كمين لقوى الأمن يوقع بعصابة تقوم بالسرقة من ورش البناء

منذ 6 دقائق
توقيف عصابة

توقيف عصابة

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن عدّة عمليات سرقة لكميّات من الحديد، والبطاريات، وأدوات تُستخدم في أعمال البناء، حصلت في الآونة الأخيرة وذلك من عدّة ورش ضمن نطاق فصيلة شحيم في وحدة الدرك الإقليمي، مشيرة الى أنه من خلال الإستقصاءات والتحريّات التي قامت بها عناصر الفصيلة، تمكّنت من تحديد هوية 9 أشخاص من ضمن عصابة سرقة، هم كل من:

ح. ج. (مواليد عام ١٩٨٣، سوري)
ع. ج. (مواليد عام ١٩٨٧، سوري)
م. ج. (مواليد عام ٢٠٠١، سوري)
ع. ج. (مواليد عام ١٩٩٩، سوري)
أ. ع. (مواليد عام ١٩٩٥، سوري)
ع. ع. (مواليد عام ٢٠٠٦، سوري)
ع. ج. (مواليد عام ٢٠٠٤، سوري)
ع. ج. (مواليد عام ٢٠٠٣، سوري)
ك. ف. (مواليد عام ١٩٨٣، فلسطيني).

وكشفت المديرية في بيان أن قوّة من الفصيلة المذكورة نفّذت كميناً محكماً، تمكّنت في خلاله من توقيف المشتبه بهم، مؤكدةً أنه بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم، وأنهم يقومون ببيع المسروقات في إحدى بؤر تجميع الخردة في مدينة صيدا.

وبحسب البيان، تبين من خلال التحقيقات أنهم قاموا بسرقات أخرى في بلدة طنبوريت الجنوبية، وقد أحيلوا إلى مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

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