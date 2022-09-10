كمين محكم لشعبة المعلومات يوقع بمروج دولارات مزورة

صـدر عـن المديريّة العـامّة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، بـلاغ جاء فيه:

“في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات النّصب والاحتيال التي تطال فئة كبيرة من المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى الشّعبة حول قيام شخص مجهول بترويج العملة المزيّفة”.

ولفت إلى أنّه، “على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلاميّة لتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات تمّ تحديد هويّته، وهو المدعو: أ. ظ. (مواليد عام ١٩٧٥، سوري الجنسيّة)”.

وأشار إلى أنّه، “بتاريخ 5-9-2022 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفه بكمينٍ محكم ٍفي محلّة أنطلياس. وبتفتيش منزله الكائن في المحلّة ذاتها، ضُبِط مبلغ /1900/ دولار أميركي مزيّف، من فئة المئة دولار”.

وأضاف، “بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج العملة المزيّفة، وأنّه يستحصل على المبالغ الماليّة المزيّفة من شخص سوري، وأنّ مصدر هذه الأموال هو أحد الأشخاص في بلدة بريتال”.

ووفق البلاغ، “أُجري المقتضى القانوني بحقّه وأُودِع والمبلغ المزيّف المضبوط المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورطين”.