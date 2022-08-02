الثلاثاء 4 محرم 1444 ﻫ - 2 أغسطس 2022 |
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كم بلغت تعرفة السرفيس ضمن بيروت؟

منذ 3 دقائق
تعرفة السرفيس

تعرفة السرفيس

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أوضح رئيس اتحاد نقابات السائقين وعمّال النقل في لبنان مروان فياض أن “التعرفة ضمن بيروت هي 50 الف ليرة لبنانية للسرفيس الواحد”.

وقال فياض في حديث إذاعي، إن “لا حل لأزمة هذا القطاع سوى عبر وضع الحكومة وضع خطة لقطاع النقل على طاولة مجلس الوزراء لا سيما وانها رفعت الدعم عن المحروقات من دون هذه الخطة.

وأضاف، “يجب العمل على إعطاء دعم للسائقين وبدل مادي لصيانة المركبات ولقطع الغيار وبطاقة تمويلية، يجب اشراك القطاع العام مع القطاع الخاص والعمل على كل الخطوط كما يجب إعادة النظر في التقديمات التي يقدمها الصندوق الوطني للمضمونين ولاسيما السائقين العموميين اذ لا يجوز رفع قيمة الاشتراكات من دون تعديل التقديمات”.​

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