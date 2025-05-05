كم بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان؟

انطلقت أمس الأحد 4 أيار 2025 المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان، وسط أجواء انتخابية تفاوتت بين الحماسة الشعبية والملاحظات التنظيمية، في استحقاق طال انتظاره منذ سنوات.

وقد أعلنت وزارة الداخلية والبلديات عن الأرقام الأولية التي سُجلت خلال اليوم الأول من العملية الانتخابية، في أقضية جبل لبنان التي شملتها هذه المرحلة.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، بلغ عدد المقترعين 376,725 ناخبًا، أي ما يعادل 45.16% من إجمالي الناخبين المسجلين، وهي نسبة متوسطة تعكس مشاركة متباينة بين المناطق.

وشهدت العملية حجمًا كبيرًا من التفاعل الشعبي، سواء عبر صناديق الاقتراع، أو من خلال الاتصالات الكثيفة على الخط الساخن 1766 الذي خصصته الوزارة لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين.

وسجل الخط الساخن 8075 اتصالًا في اليوم الأول، منها 660 شكوى رسمية، ما يُظهر تفاعلًا نشطًا من قبل المواطنين، لكنه في الوقت نفسه يُبرز وجود تحديات تنظيمية أو لوجستية واجهها الناخبون، خصوصًا في بعض المراكز التي شهدت ضغطًا أو إشكاليات إدارية متكررة.

بالأرقام: المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان. pic.twitter.com/U4thzbtWoc — وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) May 5, 2025