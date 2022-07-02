كم بلغ الدولار الأسود اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم السبت 2 تموز 2022، بين 28550 ليرة لبنانية للشراء و28600 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد.

وكان قد تراوح الدولار الأسود يوم أمس بين الـ28150 ليرة لبنانية للشراء و28100 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدزلار الواحد.

وبلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” ليوم أمس/55,000,000/$ دولار أميركي بمعدل 25300 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة. على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.

وكان قد جدد مصرف لبنان أمس التعميم رقم 158، بموجب التعميم الوسيط رقم 626 الموجّه إلى المصارف، وهو القرار الذي اتخذ تحت ذريعة (إجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية).