كم بلغ تضخم أسعار الاستهلاك خلال الأشهر الـ8 الأولى من السنة؟

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آب 2022، سجل ارتفاعا وقدره 7,55 % بالنسبة لشهر تموز 2022. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 7,52 %

– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 7,54 %

– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 7,10 %

– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 7,34 %

– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 8,16 %

– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 8,57 %

وأشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آب 2022 سجل ارتفاعا وقدره 161,89 % بالنسبة لشهر آب 2021. كما بلغ تضخم اسعار الاستهلاك خلال الاشهر الثمانية الاولى من السنة 61,34 %.

واعلنت انه يمكن مراجعة الارقام القياسية السابقة على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.