الأربعاء 25 صفر 1444 ﻫ - 21 سبتمبر 2022 |
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كم بلغ تضخم أسعار الاستهلاك خلال الأشهر الـ8 الأولى من السنة؟

منذ 56 دقيقة
سوبرماركت

سوبرماركت

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أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آب 2022، سجل ارتفاعا وقدره 7,55 % بالنسبة لشهر تموز 2022. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 7,52 %

– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 7,54 %

– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 7,10 %

– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 7,34 %

– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 8,16 %

– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 8,57 %

وأشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آب 2022 سجل ارتفاعا وقدره 161,89 % بالنسبة لشهر آب 2021. كما بلغ تضخم اسعار الاستهلاك خلال الاشهر الثمانية الاولى من السنة 61,34 %.

واعلنت انه يمكن مراجعة الارقام القياسية السابقة على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.

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