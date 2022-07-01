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كم بلغ حجم التداول اليوم على منصة صيرفة ؟

منذ ساعة واحدة
مصرف لبنان

مصرف لبنان

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صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: “بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /55,000,000/$ دولار أميركي بمعدل 25300 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة. على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.

هذا ولا يزال دولار السوق السوداء يسجل انخفاضاً ملحوظاً مسجلاً مستوى جديداً، في حين سجل صباح اليوم ما بين الـ28150 ليرة لبنانية للشراء و28100 ليرة لبنانية للبيع.

وكان قد جدد مصرف لبنان أمس التعميم رقم 158، بموجب التعميم الوسيط رقم 626 الموجّه إلى المصارف، وهو القرار الذي اتخذ تحت ذريعة (إجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية).

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