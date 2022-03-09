كم بلغ حجم التداول على "صيرفة" اليوم؟

صدر عن مصرف لبنان بيانٌ جاء فيه, “بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم 60,000,000$ ستون مليون دولار أميركي بمعدل 20550 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.

وأضاف, “على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.

وقد بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” ليوم أمس, “70,000,000$, سبعون مليون دولار أميركي بمعدل 20200 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.