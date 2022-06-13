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كم بلغ حجم التداول على منصة صيرفة ؟

منذ 8 ساعات
مصرف لبنان

مصرف لبنان

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اعلن مصرف لبنان في بيان، ان “حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 55 مليون دولار أميركي بمعدل 24700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص”.

وسجل الدولار صباح اليوم 27800 ليرة لبنانية للشراء و27700 ليرة لبنانية للبيع.

يستمر دولار السوق السوداء بالتلاعب في ظل غياب المعنيين بوضع حد لهذا التلاعب الذي يتحكم بلقمة عيش اللبنانيين حيث لا رقيب ولا حسيب على هذا التفلت خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع الغذائية التي تتأثر بارتفاع الدولار دون أي مبرّر.

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