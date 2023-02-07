الثلاثاء 16 رجب 1444 ﻫ - 7 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كم بلغ دولار السوق السوداء؟

منذ 31 دقيقة
الدولار الأميركي

الدولار الأميركي

A A A
طباعة المقال

يواصل دولار السوق السوداء تقلباته بين الارتفاع والانخفاض ما أدى إلى بلبلة في الأسواق.

وفي هذا المجال، سجل الدولار صباح اليوم الثلاثاء 7-2-2023 64000 ليرة لبنانية للشراء و63500 ليرة لبنانية للبيع.

يأتي ذلك فيما أكد الخبير الاقتصادي أديب طعمة في حديث عبر “صوت بيروت انترناشونال”، أنّ مصرف لبنان يؤمن “الاحتياطي” بشكل يومي وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع وتيرة الدولار مقابل الليرة بشكل جنوني، وبالتالي انهيار الليرة، مشيرًا إلى أنّ التدابير المعمول بها غير كافية، لا بل غير مجدية والمطلوب إعادة الثقة “للدولة” من جديد عبر تغيير الطبقة الحاكمة كليًا.

كما أضاف أ‏لّا حدود لسقف الدولار وموضوع المئة ألف ليرة صار أمر محتم في ظل هذه السياسات الاعتباطية، ‏فلا حلول ولا اقتصاد ولا احتياطي موجود يبرر ارتفاع قيمة الليرة مقابل الدولار، والمطلوب هو إنتاج “package” جديدة للسلطة من رئيس الجمهورية مرورًا بالمجلس النيابي وصولًا إلى مجلس الوزراء، وإلا نحن إلى مزيد من التخبط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

    المزيد من أخبار لبنان

    ريمون خطار
    خطار أعطى توجيهاته للعناصر المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ في سوريا
    سفارة لبنان في أنقرة
    زلزال تركيا - سوريا
    إعلان هام من سفارة لبنان في أنقرة... إليكم التفاصيل
    النائب سامي الجميل
    سامي الجميل: تخَطّوا الصعوبات واندفَعوا ليلبوا نداء الإنسانية

    الأكثر قراءة

    مركز الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا
    زلزال تركيا - سوريا
    بعد الزلزال المدمر.. الباحث الهولندي "فرانك هوغيربيتس" يحذر من جديد!
    مركز الزلزال كما توقع الباحث "فرانك هوغيربيتس"
    مفاجأة صادمة.. باحث هولندي توقع الزلزال المدمر بتفاصيله قبل أيام!
    مؤشر قياس الزلازل
    زلزال تركيا - سوريا
    لحظات من الرعب.. مقاطع فيديو توثق الهزات الأرضية التي ضربت لبنان