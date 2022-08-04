الخميس 6 محرم 1444 ﻫ - 4 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كم بلغ دولار السوق السوداء؟

منذ 18 دقيقة
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

يستمر سعر صرف الدولار في السوق السوداء بالارتفاع، اذ تخطى يوم أمس عتبة الـ 30 ألف.

وقد سجّل الدولار الأسود صباح اليوم الخميس 4/8/2022 30450 ليرك لبنانية للشراء و30400 ليرة لبنانية للبيع.

وبعد إضرابٍ استمرّ لأيام عديدة متواصلة خلال الأسبوع الماضي بسبب المداهمة التي نفذتها القاضية غادة عون للبنك المركزي، استأنف موظفو مصرف لبنان، نشاطهم كالمُعتاد، ومن المنتظر إصدار تسعيرة جديدة لمنصة “صيرفة”.

وعلى صعيد أزمة الخبز الخانقة، أقرّ مجلس النواب الثلاثاء 26/7/2022 اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، في وقت تشهد البلاد شحاً غير مسبوق في الخبز منذ أسابيع.

ويتهافت اللبنانيون يومياً على الأفران حيث ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على أكياس الخبز التي تدعم الحكومة أسعارها، ولا تخلو ساعات الانتظار من إشكالات تتطلب أحياناً تدخلاً أمنياً.

ولكن أزمة الخبز إلى حلحلة بعدما وزعت وزارة الاقتصاد القمح بالتوازي على كافة المناطق اللبنانية.

    المزيد من أخبار لبنان

    الطقس
    إليكم أحوال الطقس في الأيام المقبلة
    انفجار المرفأ
    بعثة الاتحاد الاوروبي والبعثات الدبلوماسية: لمتابعة التحقيق في انفجار المرفأ
    طوني الرامي
    الرامي: إعادة الحياة إلى العاصمة هو اولويتنا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    السفارة البريطانية في بيروت
    بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
    النفط
    هبوط في أسعار النفط %4 وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين
    إشكالٌ كبير بين شبّان من حزب الله و آخرين من ”حركة أمل” في بلدة معركة
    في بلدة معركة.. ولعت بين الحزب والحركة (فيديو)!