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كم بلغ دولار السوق السوداء اليوم؟

منذ 34 دقيقة
الدولار

الدولار

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شهد دولار السوق السوداء، صباح اليوم الواقع في 16 تموز 2022 ارتفاعًا طفيفًا، وتراوح سعر الصرف ما بين 29450 ليرة لبنانية للشراء و 29500 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد.

وكان قد تراوح يوم أمس بين 29400 و29450 ليرة لبنانية مقابل الليرة اللبنانية.

بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /30,000,000/$ ثلاثون مليون دولار أميركي بمعدل 25600 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

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