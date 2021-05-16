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كم بلغ دولار السوق السوداء صباح اليوم؟

منذ 15 ساعة
آخر تحديث: 16 - مايو - 2021 12:27 مساءً
الدولار

الدولار

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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد 12700 ليرة لبنانية للشراء مقابل 12750 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد.

وكان قد سجل مساء امس السبت 12730 للشراء مقابل 12790 ليرة لبنانية لبيع لدولار الواحد.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية.

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