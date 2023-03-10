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كم بلغ دولار السوق السوداء مساء؟

منذ 14 دقيقة
الدولار- رويترز

الدولار- رويترز

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يتواصل انهيار الليرة اللبنانية على وقع ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء. وقد بلغ الدولار مقابل الليرة مساء 895000 للمبيع و90000 للشراء.

وفي ظل انسداد الآفاق السياسية والمالية والاقتصادية في البلد، لم تستبعد أوساط مالية أن يستأنف الدولار رحلته نحو الـ”خمسة أصفار” في إشارة إلى توقّع بلوغه سعر صرف بقيمة 100000 ليرة بعدما فرمل تعميم المصرف المركزي الأخير خطواته لبعض الوقت في هذا الاتجاه، خصوصًا وأنّ مصادر مصرفية أكدت لـ”نداء الوطن” أن الإضراب سيكون هذه المرة “أقسى مع فوز صقور جمعية المصارف على حمائمها، فتسلّم الصقور راية التصعيد بهدف إجبار السياسيين على اتخاذ قرار بوقف سير الدعاوى القضائية ضد البنوك بأي ثمن”.

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