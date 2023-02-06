كم بلغ سعر "الدولار" مساء؟

واصل الدولار ارتفاعه في السوق السوداء مساء اليوم الإثنين، ليتراوح ما بين 63000 ليرة لبنانيّة للشراء و63500 ليرة لبنانيّة للمبيع مقابل الدولار الواحد.

إلى ذلك، رأى الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح، في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية، أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء استنفد مداه في هذه الفترة قياساً لحجم التداول به، وبالتالي ستكون له استراحة لوقت معين ثم يتابع تحركه صعوداً، وسيبقى التداول به بين ٥٥ ألفاً إلى ٦٠ ألفاً، وليس أكثر، من دون معرفة المدة التي سيبقى فيها على هذا النحو، لكنه لن يوقف ارتفاعه بشكل نهائي قبل التعافي والوصول إلى خطة إنقاذ تغيّر هذا المشهد في لبنان.