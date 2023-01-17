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كم بلغ سعر صرف "الدولار الأسود" اليوم؟

منذ 37 دقيقة
الدولار

الدولار

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سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء، 48 ألفًا و200 ليرة للبيع، و48 ألفًا و400 ليرة للشراء.

هذا وأكد الدكتور باتريك مارديني في حديث خاص لـ”صوت بيروت انترناشونال” أن اتجاه الدولار تصاعدي، مشيرا الى أن لا سقف لارتفاع الدولار مهما تم التداول بالارقام، وأضاف أن لا قعر لانهيار الليرة طالما نستمر بموضوع زيادة الكتلة النقدية.

كما رأى أن الليرة اللبنانية التي طبعت استعملت لكي يتم من خلالها شراء الدولار، ولفت الى أن مع بداية الازمة حتى اليوم كمية الليرة قد ضربت بعشرين، ولهذا السبب الليرة قد انهارت والدولار ارتفع.

مارديني كشف أن وتيرة ارتفاع الدولار متعلقة اليوم بوتيرة طبع الليرة اللبنانية، شارحاً أنه كلما زاد طبع الليرة كلما انهارت أكثر فأكثر، أي إذا استمر المصرف المركزي بطباعة الليرة سيزيد ارتفاع الدولار، واذا تم العكس، فيتوقف انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، وشدد على ان كل الموضوع محكوم بالقرار الذي سيأخذه المصرف المركزي.

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