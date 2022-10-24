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كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء؟

منذ 41 دقيقة
الدولار

الدولار

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لا يزال دولار السوق السوداء يتأرجح على وقع الانهيار الكبير الذي يعاني منه لبنان.

وفي هذا المجال، سجل دولار السوق السوداء صباح اليوم الإثنين 24\10\2022 37200 ليرة لبنانية للشراء و37000 ليرة لبنانية للبيع.

وكان قدر صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان انه ” بناءً على المادتين ٧٥ و ٨٣ من قانون النقد والتسليف سيقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة SAYRAFA ببيع الدولار الأميركي حصرًا ابتداء من يوم الثلاثاء القادم علماً انه لن يكون شاريًا للدولار عبر منصة SAYRAFA من حينه وإلى إشعار آخر.

كما نص عليه التعميم ١٦١ يستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار الاميركي ومن ناحية اخرى تستمر سحوبات الـ ٤٠٠$ لأصحاب الحسابات المصرفية كما انه يستمر العمل بالتعميم ١٥١ والتعميم ١٥٨ وأيضا ً يتم الدفع بالدولار الأميركي”.

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