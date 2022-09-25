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كم بلغ عداد الإصابات بكورونا في لبنان؟

منذ 40 دقيقة
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل “157 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 441090، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة”.

هذا وتراجعت أعداد الإصابة بفيروس كورونا إلى أدنى مستوى لها منذ نحو عامين ونصف.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية إنه يجب اغتنام الفرصة ومواصلة جهود القضاء على كوفيد-19 وإلا “سنواجه خطر رؤية مزيد من المتحورات والوفيات”.

واقترب العالم، أكثر من أي وقت مضى، من القضاء على وباء كوفيد-19، الذي حصد أرواح ملايين الأشخاص منذ نهاية العام 2019، بحسب ما صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

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