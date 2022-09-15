كم بلغ عداد الإصابات بكورونا في لبنان؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل “193 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1213376، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة”.

وعلى أبواب الشتاء، تُحذّر مصادر وزارة الصحة من خطر الاستهتار بأخذ اللقاحات، وتُشدّد على أن “اللقاح قد لا يكون إجباريّاً في لبنان، ولكن معظم الشركات في البلد وفي العالم فرضت سياسة التلقيح الإلزامي على عمّالها حفاظاً على سلامتهم وحسن سير العمل، وبالتالي هذه أوّل خطوة يُمكن اتخاذها من قبل الجهات الموظّفة مثل شركات التنظيف والبناء والمدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم وغيرها، كتدبير احترازيّ في ظلّ غياب رقابة وزارة الصحّة، أقلّه كي لا تقع الكارثة مثل كلّ عام، ثمّ نبدأ بتقاذف المسؤوليّات التي لا تُقدّم أو تؤخّر بعدما تحلّ المصيبة، خصوصاً أن معظم الأدوية مفقودة من السوق اللبنانيّة، ناهيك عن ارتفاع تكلفة فحوصات الـpcr وتكلفة المستشفيات أيضاً، مّا يُعرّض حياة المئات إلى الخطر ما لم نتدارك الأمر مبكراً”.